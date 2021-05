2Hands Ancona, nel weekend la pulizia dei fondali e dei sentieri del Passetto

ANCONA- E’ previsto per domenica 9 maggio il clean-up del capoluogo dorico dei volontari 2hands Ancona, patrocinato dal Comune di Ancona e AnconAmbiente, che si svolgerà sulla Spiaggiola sotto i laghetti del Passetto a partire dalle ore 10,20. I volontari ripuliranno il tratto costiero sia sulla spiaggia sia sott’acqua oltre al sentiero che collega la spiaggia ai laghetti. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’evento si terrà in concomitanza del flashmob nazionale #UnitiPerIlMare, iniziativa che coinvolge decine di associazioni in tutta Italia per ripulire le spiagge del Bel Paese.

«E' veramente sorprendente come ad Ancona ci sia una tale coscienza ambientalista da parte dei più giovani attraverso tante associazioni che si prodigano per la cura del nostro territorio – afferma l'assessore all'Ambiente Michele Polenta che parteciperà all'attività subacquea - Ma la cosa che meraviglia maggiormente è che questi giovani volontari, attraverso la continua divulgazione delle molteplici iniziative e dei risultati ottenuti, con decine e decine di partecipanti ogni volta, stanno "contaminando" sempre di più un maggior numero di cittadini, anche di età più avanzata, cosa che fino a ieri sembrava impossibile. Il Comune di Ancona e l'Assessorato all'Ambiente sosterrà senza se e senza ma, questo cambiamento epocale in corso, agevolando qualsiasi tipo di manifestazione proposta da associazioni ambientaliste o privati cittadini a difesa e a tutela del nostro ambiente terrestre e marino».

«L’azienda – ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente – è ben felice di patrocinare e sostenere tutte le attività di raccolta rifiuti e pulizia che provengono dal mondo dell’associazionismo, poiché asseriscono a un processo di educazione ambientale diffusa volta a sviluppare un sentimento positivo e propositivo nei confronti delle attività che giornalmente svolgiamo».