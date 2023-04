Ponti di primavera e manifestazioni: come cambia la viabilità dal 25 aprile al 1 maggio

ANCONA - In occasione degli eventi in programma ad Ancona dal 22 aprile al 1 maggio, la polizia municipale ha disciplinato con tre ordinanze la mobilità e la sosta nelle zone della città interessate. Per la manifestazione Giardino in fiore i provvedimenti riguardano l'area tra Corso Garibaldi e piazza Roma, dove dalle ore 20 del giorno 22 aprile e dalle 21 del 25 aprile sarà consentito l’accesso dei mezzi degli operatori, sempre a passo d'uomo, per il montaggio e per il successivo smontaggio delle strutture. Per le operazioni di carico e scarico gli operatori potranno inoltre accedere dalle 7 alle 9 e dalle 20 alle 22 dei giorni 23 e 24 aprile 2023 e dalle 7 alle 9 del 25 aprile. Per quanto riguarda, in generale, la mobilità e la sosta, dalle 19 del 22 aprile alle 24 del 25 aprile in via Castelfidardo è istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, da piazza Stamira a corso Garibaldi; in via Marsala saranno vietate la sosta e la fermata, su ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Stamira e corso Garibaldi e sarà interdetta la circolazione veicolare da corso Stamira. E' inoltre istituito l'obbligo di svolta a destra o sinistra per i veicoli che transitano nel tratto di via compreso tra via Palestro e corso Stamira (esclusi residenti ed autorizzati diretti in via Menicucci) e nel tratto compreso tra via Menicucci e corso Stamira verrà istituito il doppio senso di circolazione con apposizione di segnaletica verticale di stop all’intersezione con corso Stamira. In via Menicucci i veicoli dei residenti, in uscita dagli stalli di parcheggio, dovranno effettuare la svolta a destra in direzione corso Stamira. In via Leopardi è istituito il divieto di sosta e fermata ed è interdetta la circolazione nel tratto tra corso Stamira e corso Garibaldi. In corso Stamira ci sarà l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che provengono da piazza Cavour direzione piazza Roma e in via Carducci sarà interdetta la circolazione all’incrocio con Piazza Roma, tranne che per i veicoli utilizzati per il carico e scarico. Per tutta la durata della manifestazione sarà lasciato libero un corridoio di 3,5 metri per l’eventuale transito di mezzi di soccorso. I mezzi degli operatori potranno sostare nelle zone “spina dei corsi e centro” con esposizione del permesso rilasciato da Mobilità & Parcheggi. Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni di celebrazione del 25 aprile, sono previsti provvedimenti a partire da sabato 22.