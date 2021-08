Trova per caso un buono del marito, a 110 anni incassa 182mila euro: «In beneficenza per i vaccini»

Una storia perfetta per il copione di un film. Maria (nome di fantasia come da richiesta dei familiari) è un'anconetana di ben 110 anni e grazie a un buono postale di 25 milioni di lire attivato in suo favore nell'aprile dell'86 dal marito (poi defunto) eredita ben 182 mila euro. Per i legali che l'hanno assistita nella riscossione, Valentina Gori el foro di Roma e Chiara Missori del foro di Madrid, quella cifra dovrebbe corrispondere ad almeno in doppio.

La storia arriva da Roma. Tutto inizia nel maggio 2020 quando la signora è ospite nella Capitale di alcuni parenti del marito, un facoltoso imprenditore ormai defunto, e contrae il Coronavirus. E' il 21 maggio 2020 quando risulta positiva al test molecolare. Costretta all'isolamento fiduciario, durante le lunghe giornate passate in casa inizia a sfogliare i vecchi album di foto di famiglia del marito. All'interno di uno di questi trova un BPF attivato in suo favore nell'aprile 1986 su richiesta del marito, a sua insaputa, con la liquidazione dello stesso coniuge. Il 4 giugno 2020 la buona notizia: al tampone di controllo naso e orofaringeo la signora risulta negativa. Terminato l'isolamento, decide di attivarsi per la riscossione del buono postale a lei intestato. Assistita dai legali, la donna ha già ottenuto i 182mila euro. Secondo la tesi portata avanti dalle avvocatesse e spiegata in una nota stampa, in cui si citano anche pronunciamenti dell'Arbitrato Bancario Finanziario, quella cifra non dovrebbe però essere inferiore a 400mila euro. Secondo i legali infatti i tassi di interesse da applicare «Sono quelli stampati sul retro del buono e non quelli (notevolmente inferiori) che si sono succeduti nel corso degli anni. In sostanza, la somma totale dovuta per il rimborso dei buoni predetto è di circa 400 mila euro, ma di questi ne sono stati riscossi, per ora, meno della metà». Avvocatesse pronte ad avviare l'iter per tentare di ottenere l'intera somma richiesta. La cifra, ribadiscono i legali «Verrà in parte devoluta in beneficenza per la distribuzione del vaccino Covid».