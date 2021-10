Carenza di medici e infermieri non delegati: prosegue la crisi del 118

Proseguono le polemiche per quanto riguarda il 118. Le criticità evidenziate da molteplici segnalazioni sono sempre le stesse: carenza di personale medico con moltissimi turni scoperti e personale infermieristico che, senza atti delegati, non ha margine di movimento in caso di intervento.

Nello specifico, gli infermieri – a differenza di quanto accade in altre regioni – non possono far altro che praticare una soluzione fisiologica equiparandosi di fatto ai volontari della Croce Gialla e Croce Rossa. In tutto questo non sono ancora arrivate posizioni ufficiali da parte dell’Asur.