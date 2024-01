La Dea dendata torna a far capolino ad Ancona: vinti 50mila euro

ANCONA - Il 10eLotto premia le Marche. Nel concorso di martedì 30 gennaio, riporta Agipronews, ad Ancona è stata centrata la vincita più alta di giornata grazie a un 9 Oro da 50mila euro con una giocata da appena quattro euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 335 milioni di euro dall’inizio del 2024.