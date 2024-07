La donna dalle due vite e il pilota che ha riacceso il motore della vita: a 105XMasters Ilaria Naef e Nicola Dutto

SENIGALLIA – 105XMasters continua ad abbattere le barriere nel nome dell’inclusione e lo fa nella lingua che conosce meglio, quella dello sport. All’evento estivo per eccellenza sulla Spiaggia di Velluto, arrivano altri due campioni che hanno fatto della disabilità il punto di partenza per il riscatto umano e sportivo. Sabato 20 luglio sarà la volta di Ilaria Naef e Nicola Dutto, che per il Comitato Paralimpico e INAIL incontreranno i fans in un talk dalle 16,30 alle 17,15 nel Main Stage di 105XMasters.

Due vite distinte

Ilaira Naef ha convissuto con una disabilità fin dalla nascita a causa di una paralisi cerebrale. Tuttavia, sostiene di aver vissuto due vite distinte: una prima e una dopo aver scoperto lo sport. La sua più grande passione è sempre stata lo skateboard e, a 14 anni, ha deciso di seguire il suo sogno, allenandosi in Germania. È diventata la prima (e unica) atleta italiana di Wheelchair, una disciplina di freestyle sulla sedia a rotelle.

Riaccendere il motore della vita

Dopo aver mostrato tutto il suo talento nelle gare, vincendo numerose competizioni internazionali, Nicola ha visto la sua vita prendere una svolta drammatica a causa di un incidente: nel 2010, durante una corsa a Pordenone, il pilota ha colpito un ostacolo a circa 150 chilometri orari, subendo un grave trauma. A seguito di una lesione al midollo spinale, è rimasto paralizzato. All'inizio, pensava che la sua carriera motociclistica fosse finita, ma un anno dopo l'incidente è risalito in sella, pronto a riaccendere il motore. Superando le difficoltà, Nicola ha ricominciato a competere, stabilendo vari record: è stato il primo paraplegico a partecipare al Mondiale Desert Race e nel 2019 ha deciso di affrontare la sfida della Dakar, una delle competizioni più dure al mondo.

Ancora sport, ancora musica

Il programma sportivo di giornata prevede la SUP Race Italy alle 12, mentre tra le 9 e le 20 si sfideranno ancora gli atleti della Hero Battle Cup nel pattinaggio freestye. Previsti anche tornei di Padel e Deadlift, oltre all’avvio della due giorni di Grande Slam Contest Italia di Slackline (camminata in equilibrio su una fettuccia). Serata a suon di musica elettronica con l’opening dei Carnage Collective Verdo e, a seguire, l’Armonica Elif.