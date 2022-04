“1 Foro x Pasqua”, artigianato e made in Italy protagonisti a Senigallia

SENIGALLIA - Taglia il traguardo della tredicesima edizione “1 Foro x Pasqua”, il mercato di prodotti tipici e artigianali promosso da Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino e che vede il patrocinio del Comune di Senigallia.

Dal 16 al 18 aprile il Foro Annonario accoglierà oltre 30 stands in cui protagonisti saranno il Made in Italy e il saper fare artigiano.

L’iniziativa, che di fatto apre la stagione turistica della città “spiaggia di velluto”, “conferma l’ottima collaborazione che abbiamo con il comune di Senigallia e la volontà condivisa di organizzare eventi in grado di destagionalizzare il turismo”, afferma Marco Pierpaoli Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino.

«Stiamo lavorando per mettere in piedi manifestazioni capaci di animare tutto il senigalliese”, sottolinea Egidio Muscellini, Presidente dell’Area territoriale di Senigallia. “Lavoriamo ad un calendario di eventi articolato lungo tutto il periodo estivo. Lo scopo è quello di catturare l’interesse dei senigalliesi e dei tanti visitatori in arrivo in città con un progetto che ha una valenza economica, ma, nello stesso tempo, un grande valore artistico». Nell’ambito di “1 Foro per Pasqua”, infatti, sono previsti anche momenti dedicati all’arte grazie a “@rivestitidicultura”, il progetto artistico culturale lanciato da Confartigianato nel 2013 con lo scopo di valorizzare l’arte, l’artigianato, la cultura e l’impresa del territorio. Il mercato di “1 Foro x Pasqua” resterà aperto sabato 16 aprile dalle ore 16 alle ore 22, mentre domenica 17 e lunedì 18 aprile, l’orario d’apertura sarà dalle ore 10 alle ore 22.