Maxi pulizia di spiagge e fondali marini, sub e pescatori insieme in una giornata dedicata

ANCONA - Lunedi 5 giugno torneranno in azione i tesserati della FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato per partecipare alla " Giornata Mondiale dell'Ambiente, riproponendo " Pulifondali", giunto alla sua terza edizione, al quale si aggiungera' " Pulispiagge".

All'evento parteciperanno moltissimi pescatori, subacquei e apneisti di svariate province Italiane, i quali radunandosi lungo le spiagge e su specchi d'acqua autorizzati dalle varie Capitanerie raccoglieranno e poi smaltiranno correttamente i rifiuti prodotti e purtroppo abbandonati dall'uomo. Per la Provincia di Ancona parteciperanno l'ASD Komaros Sub che operera' nel tratto di mare antistante il Trave e l'ASD Conero Surfcasting che operera' nel tratto di spiaggia di Marcelli di Numana. La giornata iniziera' alle ore 9:30 per i ragazzi del Komaros Sub Ancona, che partendo dal Porto Turistico Marinadorica si avvicineranno allo specchio d'acqua autorizzato dalla Capitaneria di Porto e da cui daranno poi inizio alla loro attività di caccia e raccolta dei rifiuti sommersi e galleggianti, per poi convogliarli su un'imbarcazione autorizzata al ritiro e smaltimento degli stessi.

I ragazzi del Conero Sutfcasting si muoveranno invece nel pomeriggio, percorrendo la spiaggia che normalmente utilizzano come teatro delle loro competizioni, raccogliendo e stoccando i rifiuti e la plastica abbandonati sulla battigia. Pulifondali e Pulispiagge, sono l'esempio di come lo sport e l'agonismo, possano avvicinare e sensibilizzare noi tutti alla salvaguardia dell'ambiente e alla protezione del mondo che ci circonda.