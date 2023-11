Panatta cerca nuove figure da integrare nel proprio organico: ecco come candidarsi

Panatta, azienda che produce macchinari per il vero allenamento fisico, riconosciuta a livello internazionale per l’eccellente biomeccanica articolare e la massima possibilità di personalizzazione delle attrezzature, sta selezionando 17 figure professionali da inserire in organico.

La scelta del Made in Italy ha premiato l’azienda che ha registrato performance molto importanti. Infatti il fatturato consolidato del 2022 è arrivato 36,7 mln di euro con un +24,5% rispetto al 2021 e già nel primo trimestre del 2023 ha registrato un incremento degli ordini acquisiti del 100% rispetto al 2022. La crescita ha ovviamente anche interessato l’organico aziendale. Oggi l’azienda impiega 180 lavoratori, ma necessita di assumerne altri per onorare le numerose commesse acquisite.

“Stiamo cercando – afferma Angela Tosti Panatta, Presidente di Panatta srl – 17 nuove figure per rafforzare la nostra capacità manageriale e produttiva: in particolare stiamo cercando: un Export Area Manager, Paesi DACH (Germania, Austria, Svizzera) e, in produzione, 4 saldatori manuali con esperienza base, 2 tornitori, 8 operatori generici, 1 operatore controllo qualità, 1 operatore per manutenzione impianti”. Per proporre la propri candidatura collegarsi a https://www.panattasport.com/it/lavoraconnoi.html