Covid, nelle Marche scende il tasso di incidenza: la quota vicina a 800

ANCONA - In discesa la curva del tasso di incidenza covid nelle Marche che dagli 833,15 positivi ogni 100mila abitanti di ieri scende agli 805,24 odierni. I nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.735 con 5.258 tamponi testati (4.324 nuove diagnosi e 934 nel percorso guariti) per un tasso di positività del 40,1%. Dei contagi di oggi 335 sono stati riscontrati in provincia di Ascoli Piceno, 333 a Pesaro Urbino, 337 a Macerata, 458 ad Ancona, 205 a Fermo e 67 da fuori regione.

Di questi 507 erano contatti stretti di positivi, 483 sintomatici, 401 contatti domestici, 22 positivi in setting scolastico/formativo, sei contatti in setting lavorativo, cinque contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario, 10 casi da fuori regione e 297 per cui sono ancora in corso gli approfondimenti epidemiologici.