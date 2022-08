Festa del Mojito, shopping e drink sotto le stelle: il weekend osimano è da applausi

OSIMO- Un fine settimana senza problemi di alcun tipo quello che hanno osservato le forze dell’ordine di Osimo in un centro storico gremito di giovani e adolescenti, ma anche di tante famiglie con bambini.

Nonostante la concomitante Festa del Mojito, in frazione Abbadia, molti osimani hanno scelto di trascorrere la serata nei locali e nelle piazze del centro per assistere ai pubblici intrattenimenti organizzati dell'amministrazione comunale nell'ambito dell''iniziativa I venerdì di luglio, o per fare acquisti, approfittando dei negozi rimasti aperti fino alla mezzanotte. Gli operatori hanno perlustrato con attenzione le vie e le piazze del centro storico e controllato i noti luoghi di aggregazione di giovani, per scoraggiare assembramenti molesti.