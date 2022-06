La giraffa protagonista allo zoo, show con ventriloquo per conoscere la specie che rischia l'estinzione

FALCONARA - Uno spettacolo per celebrare la giornata mondiale della giraffa. Il Parco Zoo Falconara si affida a Gi & Raf, il duo comico composto dal ventriloquo Rafael Voltan e dall’irriverente e tenera Gi, simpaticissima giraffa senza peli sulla lingua, per accendere i riflettori sull’iconica specie minacciata di estinzione. La strana coppia, diventata famosa grazie alla partecipazione al programma Tv "Tú sí que vales", darà vita, domenica 19 giugno, ad un doppio imprevedibile show per festeggiare in modo divertente l’annuale evento istituito dalla Giraffe Conservation Foundation, dedicato all’animale più alto al mondo.

Un’inedita occasione per immergersi in uno spassoso viaggio alla scoperta della bellissima e raffinata specie, di cui il giardino zoologico marchigiano, da sempre impegnato nel supporto a progetti di salvaguardia della biodiversità, ospita due esemplari: Bitton e Cody.

Gi & Raf danno appuntamento a grandi e bambini alle 11.30 e alle 16.30 presso l’Aia del Contadino. Curiosità, scienza, ma anche tante risate saranno gli ingredienti della speciale iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere la sopravvivenza dell’amato animale e creare al contempo consapevolezza sulle sfide che le giraffe sono costrette ad affrontare per sopravvivere in natura. Oggi si contano appena 117.000 esemplari in libertà, per un calo di circa il 30% della popolazione.