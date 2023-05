Giugno all'insegna degli animali, tutti gli appuntamenti del mese allo zoo

FALCONARA - Giugno ricco di appuntamenti per il Parco Zoo Falconara, pronto ad offrire ai visitatori tante giornate diverse da trascorrere in famiglia per scoprire insieme il meraviglioso mondo degli animali. In calendario momenti di sensibilizzazione e simpatici sketch, attraverso i quali le biologhe dello staff didattico – scientifico fingeranno di intervistare un animale per approfondirne la conoscenza: numerose e avvincenti le attività organizzate dal giardino zoologico marchigiano con l’obiettivo di sensibilizzare grandi e bambini sulla tutela della biodiversità. Si parte venerdì 2 giugno, alle 14, all’Aia del Contadino, con il lupo protagonista di una speciale intervista: una simpatica e inusuale lezione sull’affascinante e magnetico animale, simbolo della natura selvatica da tutelare. Stesso posto, stessa ora: domenica 4 giugno i riflettori saranno puntati su mamma okapi, con cui le biologhe del Parco insceneranno un giocoso faccia a faccia per raccontare curiosità, abitudini e caratteristiche della rara specie minacciata di estinzione. I protisti, piccoli e sorprendenti organismi della cui esistenza difficilmente ci accorgiamo, saranno invece al centro, domenica 11 giugno, di un inedito approfondimento a cura del Laboratorio di Protistologia e didattica della biologia del Dipartimento di Scienze della formazione e dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di Macerata. In programma, all’Aia del Contadino, due affascinanti focus dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Domenica 18 giugno, di scena un’originale intervista alla zebra. L’appuntamento è sempre alle 14, all’Aia del Contadino, per imparare a conoscere, divertendosi, il carismatico animale.

A chiudere il ciclo di interviste, domenica 25 giugno (ore 14 – Aia del Contadino), i gibboni, le piccole e agilissime scimmie dalle spiccate capacità acrobatiche, e in particolare Nonouse, tra le mamme più famose del Parco Zoo. Previsti, inoltre, tutti i sabati e domeniche, tre incontri con le biologhe del giardino zoologico, che durante l’arco dell’intera giornata guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta degli okapi (ore 11), dei grifoni (ore 16.30) e dell’ippopotamo (ore 17.30). La domenica, infine, dalle 14.30, sarà aperto l’Angolo Casa Natura: divertimento assicurato per i più piccoli con reperti e curiosità sul mondo animale e trucca-bimbi.