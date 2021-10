Wurstel con viti a piazza Cavour: «Il mio cane l'ha mangiato, ho sporto denuncia»

Una lettrice, che ha chiesto l'anonimato, ha inviato una segnalazione alla nostra redazione. Ancora una votla, si tratta di wurstel con viti all'interno, lasciati in giro per mettere in pericolo la vita dei cani. Stavolta è successo in piazza Cavour.

«Vi scrivo in merito a una cosa accaduta ieri sera verso le 20 in Piazza Cavour. Tornando a casa con i miei cani uno di loro ho visto che mangiava qualcosa da terra e ho provato a toglierglielo dalla bocca. Nell' abbassarmi ho visto che accanto a dove lei aveva preso qualcosa c'era un pezzo di wurstel con all'interno una vite. Ho chiamato subito la mia veterinaria, abbiamo eseguito una lastra la quale ha confermato la presenza di questo oggetto nello stomaco del mio cane, che poi è stato tolto. E' importante che la gente lo sappia, la mia veterinaria mi ha spiegato che siamo stati fortunatissimi. Questa vite è rimasta nello stomaco e non ha fatto danni o perforazioni importanti all'interno dell' esofago e dello stomaco, e soprattutto non è arrivata all'intestino. Abbiamo denunciato l'accaduto ai carabinieri e alla polizia, ma penso che sia importantissimo che la gente sappia che ci sono questi pericoli in giro. Se una persona non se ne accorge subito, il cane puó soffrire tantissimo e avere dei problemi gravi».