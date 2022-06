Al mare con Fido, le 7 spiagge pet friendly ad Ancona e dintorni

ANCONA - Le spiagge in provincia di Ancona dove è ammesso l'ingresso di cani e, in alcuni casi, ospitano vere e proprie aree attrezzate per gli amici a 4 zampe.

Baia Canaria (Cesano)

Box per i cani, piccoli ombrelloni e ciotola. C'è anche un educatore cinofilo direttamente in spiaggia, con tanto di percorso mobility dog. I cani possono fare tranquillamente il bagno in mare.

Spiaggia libera Falconara

Si trova sul lungomare Rocca Priora, nei pressi della raffineria.

Tropical Beach – Ancona

Spiaggia pet-friendly a Palombina. I cani possono fare il bagno in mare ed è disponibile un'area agility dog.

Riviera del Conero