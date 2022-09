Animali domestici colpiti dall'alluvione, a chi rivolgersi per farli visitare

SENIGALLIA - In questi giorni saranno disponibili a Senigallia le ambulanze veterinarie che, in organizzazione con le Guardie OIPA Ancona e le Associazioni Biagio’s Group e Cuori pelosi, forniranno aiuto, primo soccorso e trasporto per gli animali di proprietà e non che hanno subito i danni per l'alluvione. Tutte le famiglie in possesso di animali che hanno necessità di far visitare o trasportare presso il proprio Medico Veterinario di fiducia gli animali potranno contattare le Associazioni attraverso i numeri: 3518861520 - 3791138835 - 0719256386 - 3388986905.