Fido si mette in tiro: una sfilata al parco per trovare l’anima gemella

FALCONARA - Una sfilata per cercare all’amico, o amica, a quattro zampe l’anima gemella per l’eternità. Appuntamento, domenica 22 maggio alle 15,30 al parco Robinson di Palombina Vecchia a Falconara con 'La Giornata del cane' organizzata dal comitato Myfido. L’associazione Anta Onlus ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la lista dei partecipanti. Oltre alla sfilata per promuovere le adizioni, verranno svolte attività con il Centro CinofiloValle Paradiso e la partecipazione del comitato Myfido. Stand informativi su tutte le attività e le azioni portate avanti dalle associazioni partecipanti.