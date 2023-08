Ferita alla Quintana di Ascoli, la cavalla Look Amazing è morta

ASCOLI - La cavalla Look Amazing è morta: dopo il grave incidente di ieri alla Quintana di Ascoli Piceno, è stata abbattuta. Lo comunica l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). «Questa ennesima tragedia di cui un cavallo è vittima in palii e giostre, retaggi di tradizioni non al passo con i tempi, è conseguenza di circuiti che possono essere mortali-sottolinea l’Oipa-che valuterà le opportune azioni legali da mettere in campo per la tutela degli animali».

«Siamo costernati per questa vita spezzata, non è ammissibile che nel XXI secolo ancora dobbiamo assistere a questi spettacoli anacronistici che mettono a repentaglio vite animali e anche umane», commenta il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Abbiamo assistito in passato anche a sospensioni di cavalieri in tali competizioni per doping: anche questa è una violazione dell’incolumità dei cavalli. Questo gravissimo episodio in cui ha perso la vita Look Amazing lascia anche l’opinione pubblica sbalordita e affranta». L’Oipa torna a ripetere: «La tradizione non vale la vita di un essere vivente, basta palii, tornei, giostre e quintane: troppi i cavalli morti e infortunati in queste competizioni. Si passi a rievocazioni senza l’uso di animali, ora tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione».