Aiuti per l'Ucraina: in partenza anche cibo e materiale per cani e gatti

ANCONA - Una piccola grande macchina di aiuti si è messa in moto per salvare gli animali che si trovano nelle zone di guerra ucraine. I volontari Oipa Protezione Animali hanno raccolto in questi ultimi giorni tantissimo cibo, ma anche coperte e gabbiette per far sopravvivere cani e gatti. Difatti il popolo ucraino sta scappano dalla guerra con tutta la famiglia e, chi può, porta con sé gli animali. Alcuni sono fuggiti perché terrorizzati dalle bombe, altri purtroppo non ce l'hanno fatta a sopravvivere.

«Abbiamo avviato la raccolta e radunato tutto quanto il materiale al centro di raccolta di Torrette e alla Croce Azzurra di Sirolo - spiega Claudia Matteucci delegata Oipa Ancona - poi da lì sono partiti i camion. Non è un viaggio facile, ci vorranno tre giorni. Il carico si fermerà al confine con la Polonia, perché più avanti sarebbe troppo rischioso per gli autisti». Gli aiuti sono arrivati da Senigallia, Jesi fino ad Ascoli Piceno. Claudia ci tiene a specificare che «al momento la raccolta è chiusa, ma le persone che ci hanno voluto dare una mano sono state tantissime. Non finiremo mai di ringraziare».