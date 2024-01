Nanà è scomparsa, l'appello del proprietario: «Disposti a dare una ricompensa, chi la vede ci contatti»

ANCONA - «Nanà è scomparsa dal 28 dicembre. Sono disposto a dare una somma in denaro a chi ci fornirà indicazioni utili». E' questa parte dell'appello di un nostro lettore che da oltre una settimana sta cercando disperatamente la sua cagnolina Nanà. L'amico a 4 zampe è scomparso ne pomeriggio del 28 dicembre a Collemarino, e da allora non è più rientrato a casa. L'ultimo avvistamento qualche ora dopo la scomparsa nei pressi del Parco del Cormorano. «Abbiamo allertato l'Asur, le forze dell'ordine, l'Oipa, la Biagio's Group, i canili e tutte le associazioni. Ho anche fatto una denuncia per la scomparsa ma non ci sono novità. Chiunque abbia notizie può contattarmi al mio numero (3492798443), sono disposto a dare una ricompensa».