Finisce la fuga della mucca Luisa: è stata abbattuta e scoppia la polemica animalista

OSIMO - Scappata dalla stalla della chiaravallese, rintracciata e abbattuta. La polizia provinciale ha ucciso la mucca Luisa. Motivi di sicurezza, secondo l'ordinanza del sindaco emessa su richiesta dell'Asur: la mucca infatti, dopo la fuga di due mesi fa, ha rovinato diverse coltivazioni. Non solo, in alcuni casi, la mucca in libertà avrebbe messo in pericolo anche la sicurezza degli automobilisti. L'abbattimento ha sollevato accese polemiche e dibattito nell'opinione pubblica anche attraverso i social.