Concorso di bellezza per cani: ricavato in beneficenza per gli animali sfortunati

MONTEMARCIANO - Sabato 26 agosto, in Piazza Vittorio Veneto, appuntamento con la prima mostra canina dedicata a tutti i tipi di cani, meticci e di razza, che ha come finalità la raccolta fondi per la protezione dei pelosetti più sfortunati. La mostra è realizzata dall'Associazione Donne e Cultura Regione Marche. Verrà premiato il “musetto più simpatico a quattro zampe”.

L’iscrizione è aperta dalle ore 19 alle ore 21 del giorno stesso, al costo di 5 euro per ogni esemplare partecipante. Alle 21,30 circa avverrà la premiazione e l’estrazione di numerosi premi; farà seguito la donazione da parte della professoressa Graziella Vitali, grande amante dei cani, della targa di “Paese amico dei cani” al Comune di Montemarciano. Presenti le autorità municipali e l'ssessore alla cultura della Regione Marche, Chiara Biondi.