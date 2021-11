Morto in casa da oltre una settimana, il cane lo veglia per tutto il tempo

CIVITANOVA MARCHE - Stroncato in casa da un malore, il cane lo veglia per 10 giorni. A trovare il corpo dell’uomo, morto a 61 anni, sono stati gli agenti della Polizia di Stato. Quando sono entrati nell’appartamento, hanno trovato il cadavere in camera da letto e in avanzato stato di decomposizione.

Accanto al corpo, il cagnolino che non si è mai mosso da lì. La notizia è stata riportata da Il Corriere Adriatico. L’uomo, secondo quanto risulta, era seguito dai servizi sociali e soffriva di problemi di salute pregressi.