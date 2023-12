Macellazione suini e ovicaprini, le direttive dell'Ast

ANCONA - Il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Dipartimento di Prevenzione dell’AST Ancona rende nota la regolamentazione della pratica della macellazione per il consumo domestico privato di suini e ovicaprini nel periodo compreso tra l’11 dicembre 2023 e il 3 febbraio 2024. Il privato, solo inteso come allevatore registrato nell’anagrafe zootecnica, può macellare a domicilio animali della specie suina, ovina e caprina nel rispetto di una serie di disposizioni contenute in specifica ordinanza pubblicata sul sito aziendale al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/-/igiene-degli-alimenti-di-origine-animale-ordinanza-sanitaria-per-la-macellazione

Chi fosse interessato alla macellazione deve comunicare al SIAOA (Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale) dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona con almeno 48 ore di anticipo l’intenzione di macellare a domicilio il/i proprio/i animale/i e specificando il giorno, l’ora e il luogo della macellazione (la comunicazione è indispensabile per consentire al Servizio Veterinario gli eventuali accertamenti a campione relativi alla sanità e al benessere animale). Le prenotazioni della visita delle corate dei suini degli ovini e dei caprini macellati a domicilio, devono avvenire, con almeno 48 ore di anticipo, previa prenotazione da parte del privato cittadino alle seguenti mail:

macellazioni.domiciliari.an@sanita.marche.it; macellazioni.domiciliari.je@sanita.marche.it;

macellazioni.domiciliari.fa@sanita.marche.it; macellazioni.domiciliari.se@sanita.marche.it;

oppure nei giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 12, ai seguenti numeri telefonici: