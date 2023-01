Un lupo cammina solitario lungo la Statale, avvistamento in piena notte a pochi passi dalle case

OSIMO - Lupo a spasso per le vie di Osimo Stazione. E' stato avvistato da alcuni automobilisti domenica sera a pochi passi dalla zona abitata di Montecamillone. Il lupo camminava indisturbato in piena notte lungo la Statale 16. L'animale ha poi fatto perdere le proprie tracce in una strada secondaria.

Non è la prima volta che dei lupi si vedano in quelle zone. Mesi fa, a San Paterniano, un branco attaccò un allevamento sbranando due pecore e ferendone tre. Tutto sempre a pochi metri dalle abitazioni.