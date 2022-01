Lupo in pieno giorno: «L'ho visto dal balcone. Ancora tremo»

PIANELLO VALLESINA - La segnalazione di un nostro lettore, Alfredo Di Giacomo, che questa mattina racconta di aver visto un lupo a Pianello Vallesina.

«Un quarto d'ora fa portavo a spasso il mio cane, appena rientrato a casa mi sono affacciato dal terrazzo e sia io e anche mia moglie abbiamo visto chiaramente un lupo dirigersi nello stesso posto dove poco prima c'ero io e il mio cane. Anche adesso mentre scrivo mi viene la tremarella. D'ora in avanti penso che i bisogni a quell'ora glieli faccio fare in casa. Era di grossa taglia e transitava in prossimita' di Via Gramsci presso la scuola».