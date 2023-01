Lupi, ancora loro: entrano nel pollaio e fanno strage di galline

CASTELFIDARDO - Blitz dei lupi in un pollaio di Valle Oscura. Il branco ha attaccato e ucciso diverse galline. E' solo l'ultimo caso in zona, dove gli avvistamenti si sono moltiplicati nelle ultime settimane. A Osimo un lupo era stato avvistato e fotografato mentre passeggiava solitario lungo la Statale. Attacchi anche ad Ancona. Alcuni giorni fa una cagnolina è stata ferita gravemente dal branco in via del Carmine.