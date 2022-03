Liri e Jerry, i cani innamorati in cerca di famiglia: «Si fanno coraggio tra loro»

FALCONARA - Un amore il loro iniziato per caso, due anime ferite, provenienti da due paesi diversi che si sostengono e si fanno coraggio e che ogni giorno regalano forti emozioni ai responsabili del canile Anita Onlus di Falconara. Liri (la nera) e Jerry (il bianco e nero) hanno circa 3 anni, taglia grande e sono entrambi un po' timorosi con gli umani «ma con il loro passato- fanno sapere i responsabili del canile- come si può non giustificarli. Sono buonissimi, dolcissimi e con un po' di pazienza, una volta acquistata la loro fiducia amano le coccole e i baci, vanno d'accordo con i loro simili, comunque da testare con altri cani presenti in famiglia».

Contatti

Ania Onlus - via Caserme 3, Falconara - web

Liri e Jerry