Covid e animali, Lav Ancona aiuta le famiglie in isolamento: «Abbiamo bisogno di volontari»

In questo periodo di forte aumento dei contagi sono molte le persone che devono restare chiuse in casa (al 30 dicembre, stando ai dati della Regione, nella città di Ancona ci sono 1355 persone in quarantena o isolamento e 910 positivi Covid-19). Tra loro ci sono anche i padroni di cani, gatti e animali in generale che hanno bisogno di cure quotidiane. Farli uscire per i bisogni o per una semplice passeggiata diventa un’impresa non da poco. Soprattutto per chi non ha disponilità economiche per pagare un dog sitter. Per questo l’associazione Lav di Ancona da qualche tempo ha attivato un servizio gratuito che si occupa di far uscire i cani delle persone in isolamento. «Ad oggi ci prendiamo cura di circa 30 animali tra cani, gatti e conigli – dice il responsabile Massimiliano Stampella -. Il team emergenza Lav Ancona riceve giornalmente richieste di aiuto ma, con l’aumento dei contagi, anche il nostro gruppo di volontari si è ridotto e abbiamo bisogno di nuove energie, persone volenterose che vogliano aiutare i nostri amici a quattro zampe. Purtroppo la nostra lista di volontari per far uscire cani di persone in isolamento si è esaurita».

Per questo l’associazione ha deciso di affidarsi ai social e al buon cuore degli utenti per chiedere una mano: «Se vuoi darci una mano – si legge nel post - ad aiutare queste famiglie scrivici a lav.ancona@lav.it o inviaci un messaggio in pagina lasciando i tuoi dati, un recapito telefonico e la tua disponibilità. Invitiamo chi può a ricorrere in primo luogo all'aiuto di parenti, vicini e conoscenti per l'uscita dei cani, in secondo luogo a valutare un servizio professionale con dog sitter a pagamento. In questo modo i volontari potranno essere meglio impiegati in situazioni di necessità».