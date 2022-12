Operazione “Riempi una ciotola”. Banchetto della Lav per raccogliere cibo per cani e gatti abbandonati

ANCONA - Operazione “Riempi una ciotola”. Domani all' Isola dei Tesori di Ancona, in via Pontelungo 159, zona Baraccola, dalle 9 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 ci sarà un banchetto della Lav per raccogliere pappa per i cani dei canili e per i gatti delle tante colonie feline che non hanno nessun padrone ad occuparsi di loro. Ci saranno pensierini solidali, doni fatti a mano da regalare o regalarsi a Natale e per i più golosi ci saranno anche le gustosissime tavolette di un super cioccolato fondente di cui non potrete più farne a meno. Tutto targato Lav. Gli animali bisognosi vi aspettano. Si raccoglierà cibo umido e secco.