Gattina smarrita subito dopo l’adozione, appello per Yuma. Chi l’ha vista?

ANCONA - Cercasi disperatamente Yuma. È una gattina di tre mesi che poco dopo la sua adozione è stata smarrita in via Ruggeri, all’altezza del civico 34. Dal 1 maggio la micetta si è allontanata dalla sua nuova padrona, in un momento di distrazione. Le era stata affidata circa un mese prima dopo regolare preaffido (c'erano le zanzariere alle finestre ed era stata data a persone amanti degli animali). Approfittando della porta lasciata aperta ha guadagnato l’uscita trovando il portone di sotto aperto. Una volta fuori non è stata più ritrovata nonostante le disperate ricerche. Qualcuno potrebbe averla recuperata. La gattina ha il microchip, è tartarugata, ed è arrivata ad Ancona con una staffetta animalista partita dal sud. Chi ha informazioni in merito può chiamare i volontari di Biagio's allo 071 92563860, il proprietario al 3401200728 o l’animalista Annita Baroni al +39 328 4599716