Gattile a rischio chiusura: «Animali vecchi e malati, serve soluzione. Non si doveva arrivare a questo punto»

OSIMO - «Piena solidarietà ai volontari dell’ associazione “Amici del Gatto Randagio”, all’associazione “Amici Animali”, alla Lav, che dopo tanto lavoro fatto per la salvaguardia degli animali, dalla raccolta fondi all’avvio di programmi di recupero e sensibilizzazione, sono costretti ad arrendersi». Lo scrive in una nota Monica Bordoni, capogruppo consiliare Liste civiche Osimo.

«Parliamo di animali che sono vecchi e malati, tranne alcuni che arrivano sani e ai quali spesso le associazioni riescono a trovare un’adozione. I volontari fanno immani sacrifici, fisici ed economici, per accudire questi animali senza far mancare loro il cibo e le cure mediche, come ricoveri, interventi chirurgici, analisi, risonanze magnetiche, tac ed ecografie. Chiediamo all’amministrazione di intervenire nei fatti, e non solo a parole, come dimostrato fino ad oggi. Non si doveva arrivare a questo punto. La soluzione della questione non è più rinviabile , occorre un intervento urgente, così come occorre il rinnovo del contratto di convenzione in scadenza a fine anno Dopo oltre 7 anni di governo Pd la vena animalista si è spenta, facendo emergere palesemente quanto fosse effimera. Ma i cittadini osimani ne sapranno tenere conto e per questo presenteremo un ordine del giorno affinché si trovi una soluzione immediata alla questione».