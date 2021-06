Colonia di gatti in difficoltà, cosa fare ad Ancona

I gatti vivono in stato di libertà sul territorio, sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat (Legge Regionale n.10 del 20 gennaio 1997). La presenza di colonie feline che vivono in libertà che presentano problemi igienico-sanitari o problemi che minacciano il benessere animale, deve essere segnalata al Servizio Sanità del Comune, che provvederà a disporre gli accertamenti e gli interventi sanitari necessari a carico del Servizio Veterinario dell’ASUR Marche.

L’ASUR, ricevuta la segnalazione, inviano le guardie zoofile di Legambiente per prelevare la colonia o il singolo gatto per i controlli sanitari. Legambiente provvederà alla reimmissione nel loro habitat previa degenza nei locali del Gattile Comunale. Nel Gattile rimangono i gatti che non sono reinseribili nella colonia.

Infomrazioni

Servizio Sanità Viale della Vittoria, 39 – Ancona

tel. 071 2222151/2150/2169

fax071 2225036