Gattina scomparsa, Camilla chiede aiuto: «Impaurita e spaventata»

Gattina scomparsa, Camilla chiede aiuto via social. La richiesta arriva da Osimo. Sul suo profilo Facebook, Camilla Pesaresi scrive: «Smarrita bellissima gattina tigrata grigia nel centro di Osimo, zona Piazza Nuova/ Palazzo Simonetti. Chiunque la abbia avvistata, o magari presa può chiamare questo numero 3427308148, ve ne sarò infinitamente grata. Vi prego di aiutarmi a far girare questo post il più possibile, la gattina non era mai uscita dall’appartamento, sarà impaurita e spaventata. Aiutatemi a ritrovarla, nella speranza di un lieto fine vi ringrazio».