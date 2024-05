Raccolta di cibo e coperte ed una campagna di sensibilizzazione: a Senigallia il "Foro Zampa Day"

SENIGALLIA – Una raccolta di cibo e coperte da donare agli amici pelosi meno fortunati, ed una campagna di sensibilizzazione indirizzata a coloro che hanno in casa o che stanno per adottare un animale da compagnia. Questa la “mission” del Foro Zampa Day, in programma domenica 16 giugno presso il Foro Annonario di Senigallia, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’iniziativa è organizzata dal Consiglio Municipale Ragazzi, i quali chiedono ai loro compagni di scuola e ai cittadini di portare il 16 giugno presso i locali del Foro anche solo una scatoletta di cibo, cibo per Kitten, coperte in buono stato, peluche o pet giochi ma anche trasportini e lettiere che a volte i nostri amici animali non utilizzano più.

In quell’occasione, saranno presenti le associazioni Code Ribelli, Cuori Pelosi, Biagio’s Group, Gattofili Anonimi e Sguinzagliati, pronti a dare utili consigli. Saranno inoltre presenti alle ore 11.30 la dott.ssa Elisabetta Piva, medico veterinario esperto in comportamento animali di affezione ed IAA, perfezionato PNEI. Il personale dell’ambulatorio veterinario “Vetpoint” di Senigallia darà risposte alle domande relative al comportamento animale ed alle 17 la dott.ssa Laura Tifi, medico Veterinario specialista ambulatoriale, parlerà delle malattie a cui sono soggetti i nostri animali, tra cui FIV – FELV micosi, vermi, malattia da graffio ma anche di sterilizzazione.

Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti. Donare quello che non si usa o portare anche solo una scatoletta di cibo serve a migliorare la qualità della vita dei pelosi che sono nei canili e gattili, ma è soprattutto una forma di esempio per i più piccoli. Non a caso l’iniziativa fa parte, quale azione gentile, del progetto “Bullo da solo – Cyber gentilezza” al quale il Consiglio Municipale Ragazzi ha aderito. Info disponibili all’Informagiovani di Senigallia (Telefono: 800211212 - 0716629272 – 0716629251).