Flora, mascotte di San Lorenzo, lascia la strada e trova famiglia

SIROLO - Il musetto appuntito, due occhioni dolci e lo spirito libero che per anni l’ha fatta vivere in strada, amata e coccolata dai residenti di borgo San Lorenzo. Una cuccia vicino al supermercato per stare al caldo negli inverni più freddi e da mangiare che non le è mai mancato. È Flora, cagnolina di oltre 10 anni che dopo tanto vagare, per sua scelta perché non amava farsi avvicinare e nemmeno prendere, ora ha una casa e una padrona. Per lei si era mossa una intera comunità perché a Capodanno, per i botti, era scappata arrivando fino al distributore Elios, nel territorio di Camerano.

Un’auto con a bordo una ragazza l’aveva accolta. Si pensava fosse di qualcuno ma poi il tam tam su Facebook ha fatto realizzare che era proprio Flora. La cagnolina di tutti e di nessuno. Flora era finita momentaneamente al canile di Jesi ma c’è voluto poco per restituirle la libertà. Una signora di Numana l’ha adottata e ora ha una casa calda dove stare e sta facendo amicizia con i gatti e il cane che la famiglia già aveva. Vista anche la sua veneranda età è bene che ci sia una famiglia che la seguirà da vicino per gli anni che le rimangono da vivere. Flora sembra già a suo agio.