Rete di fotografi per aiutare gli animali in cerca di casa: il progetto "Dog Photo Italy"

Aiutare attraverso la fotografia professionale i cani e gatti in cerca di casa a raggiungere, da canili e gattili, l’auspicata ‘nuova famiglia’ il prima possibile. Questo l’obiettivo comune di LNDC Animal Protection e Dog Photo Italy che siglano la propria collaborazione, attraverso servizi fotografici agli ospiti a quattro zampe delle sedi LNDC lungo tutto lo Stivale, per dare un’ulteriore accelerata alle adozioni di animali nel nostro Paese. «Siamo consapevoli di quanto faccia la differenza avere scatti professionali per aiutare un cane o un gatto a trovare una nuova casa, per questo l’incontro con Dog Photo Italy e con la passione che anima tutto il loro staff è stato provvidenziale- spiega la presidente LNDC Piera Rosati-Quasi tutto, oggi, avviene prima a distanza e in modo mediato, attraverso telefoni e tablet ai quali siamo tutti quasi costantemente collegati. Fotografie emozionanti quindi, capaci di rappresentare in uno scatto l’intimità di una relazione tra un essere umano e un cane, la cura, il gioco, la complicità e l’amore sono preziosissime, ma questo risultato di spontaneità e verità richiede capacità, sensibilità e strumenti che poi scompaio dietro la bellezza di una foto».

Il progetto Dog Photo Italy, nato nel 2019, affianca alle normali attività di servizi fotografici retribuiti per clienti come aziende e privati a quelle “charity”, per aiutare volontari, canili e associazioni come LNDC ad aumentare i “risultati” del proprio lavoro: più animali adottati grazie anche al supporto di immagini più belle ed emozionanti. Il calendario 2022 di LNDC Animal Protection sarà firmato da Dog Photo Italy.