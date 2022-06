Carcassa di un delfino al Passetto, la scoperta sugli scogli

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al Passetto per recuperare la carcassa di un delfino sugli scogli. La squadra della Sezione Navale Vigili del fuoco ha prelevato i resti per trasportarli alla banchina 1 del porto di Ancona, dove sono stati presi in carico dal personale della Guardia Costiera per l’opportuno smaltimento.