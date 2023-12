Dalia cerca casa, la padrona l’ha lasciata proprio sotto Natale. Ecco come adottarla

FALCONARA - Lasciata sola proprio sotto Natale. La sua padrona ha avuto importanti problemi personali ed è dovuta partire. Non può più tenerla e adesso Dalia, una cucciola di 1 anni e 9 mesi, cerca casa e una famiglia a cui regalare tutta la sua dolcezza. La cagnolina è appoggiata momentaneamente da dei volontari che non possono tenerla, si trova a Castelferretti. La famiglia ospite ha già un pappagallo che si sta stressando per la presenza del quadrupede in casa. Non vanno d'accordo. Gli inquilini sono allergici al pelo di cane. Dalia è vaccinata e con chip. Per adottarla si può chiamare questo numero: 3485306859. Solo se veramente interessati. Aiutiamola a passare il Natale in una nuova famiglia.