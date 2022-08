Come diventare guardia zoofila dell'Oipa ad Ancona: aperte le iscrizioni ai corsi

Corso per diventare guardia zoofila Oipa, via alle iscrizioni nelle Marche. I corsi si terranno online, con test intermedi in presenza. Il percorso formativo durerà 5 mesi, è grautito e inizierà il prossimo 15 settembre. Si paga solo l'iscrizione come socio Opia, a un costo di 100 euro. Preiscrizioni entro il 12 settembre.

I corsi vertono sulle seguenti materie:

Giurisprudenza

Le Leggi dell’ordinamento giuridico italiano. Il TULPS, la Legge n. 689/1981, i 4 Codici, la Legge n. 189/2004, il Regolamento di Polizia Veterinaria.

Le leggi e le norme locali, nazionali ed internazionali a tutela degli animali e a difesa del patrimonio zootecnico e dell’ambiente (caccia, trasporto, allevamento, CITES, ecc.).

Atti e funzioni di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.

Attività delle guardia

Procedure operative delle Guardie Eco-Zoofile OIPA Italia e Regolamento nazionale di servizio.

Medicina veterinaria

Il corretto approccio all’animale. Cenni di anatomia. La diagnosi di sofferenza di un animale.

Pronto soccorso su animali. Principi di sanità pubblica veterinaria.

Protezionismo e società

Le attività delle associazioni di protezione animale nel contesto attuale, i loro rapporti con le istituzioni pubbliche e la cittadinanza.

Cnadidature

Gli interessati devono risiedere nelle Marche, essere maggiorenni, aver conseguito almeno la licenza media inferiore e non avere condanne penali né carichi pendenti. Per iscriversi occorre compilare il format a questo link

Contatti: guardieancona@oipa.org, www.guardiezoofile.info/marche).