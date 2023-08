Come e dove adottare un amico a quattro zampe: gli orari del canile di Bolignano

ANCONA - Il rifugio canile a Bolignano è una struttura comunale in cima a una collina nella zona Aspio/Candia, dove è possibile adottare un amico a quattro zampe: è in operativa tutti i giorni e aperta al pubblico dal lunedì a domenica, di norma dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con possibilità di accordi per visite pomeridiane. tel. 071 804110, Cell. 339/7277811.