Iago e Bruce nei luoghi dei giovani: il loro fiuto a caccia di droga

FALCONARA - Arrivano le unità cinofile della polizia locale di Rimini in supporto ai colleghi falconaresi per controllare i luoghi di ritrovo dei giovani. L’operazione, portata avanti nella giornata di martedì 11 ottobre dal comando di Pl di Falconara congiuntamente ai carabinieri della Tenenza cittadina, è stata resa possibile dalla preziosa collaborazione dei colleghi romagnoli: ha consentito di rinvenire piccole dosi di sostanze stupefacenti, che evidentemente alcuni consumatori hanno abbandonato lungo i marciapiedi, nelle aiuole e in alcuni vasi dell’arredo urbano, alla vista degli agenti con i segugi antidroga. Ai controlli, che avevano l’obiettivo di contrastare e prevenire lo spaccio di stupefacenti, per il Comune di Falconara hanno preso parte 10 agenti della polizia locale falconarese, affiancati da due agenti esperti conduttori.

Grazie al fiuto eccezionale dei pastori tedeschi, Iago di 5 anni e Bruce di 4, sono stati effettuati alcuni rinvenimenti nei parchi cittadini. In particolare sono stati monitorati piazza Martiri delle Foibe, piazza 2 Giugno, il parco Luca Carletti, piazza Mazzini e la zona della stazione. Durante le operazioni sono state sottoposte a controllo alcune decine di persone presenti nei locali e nelle zone di maggior transito ed in cui si sono verificati più spesso episodi di devianza e degrado urbano e sociale. Il monitoraggio ha riguardato anche i passeggeri in arrivo dai mezzi di trasporto pubblico.

L’attività si pone nel solco di quanto stabilito con apposito protocollo di intesa tra il Comune e la Prefettura di Ancona sulla base di un bando di finanziamento ministeriale, vinto a fine 2021, finalizzato ad implementare le attività di controllo delle polizia locali a contrasto della detenzione e dell’uso di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’anno sono state organizzate diverse attività di controllo e formazione e sono state incrementate le dotazioni tecniche e strumentali degli operatori della polizia locale, che dispongono ora anche di apparecchiature per testare le sostanze direttamente sul posto. «Il controllo del territorio è fondamentale al per restituire ai Falconaresi luoghi sani e sicuri - dice l'assessore alla Polizia locale Raimondo Baia - l'amministrazione recepisce le istanze della cittadinanza che chiede maggiori controlli e lotta al degrado».