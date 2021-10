La passeggiata “romantica” di due cinghiali a Portonovo 

Ancora avvistamenti di cinghiali, stavolta sulla spiaggia di Portonovo. A riprendere la coppia di animali, ieri sera intorno alle 23 nella zona del Molo, è stato Alessandro Quattrini che ha poi pubblicato il video sul gruppo Facebook “Sei di Ancona se…”. (GUARDA IL VIDEO)

«Una passeggiata in coppia in riva al mare a Portonovo, al chiaro di luna- scrive l’autore del video- è sempre romantica. Non importa se sei un cristià o…un cinghiale».