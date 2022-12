Famiglia di cinghiali a spasso in prima serata all'imbocco dell'asse e nel parco pubblico

ANCONA - Erano otto, tutti adulti e molto grandi, a pochi passi dall’imbocco dell’asse nord-sud, la bretella che collega il centro con la Baraccola. Cinghiali sempre più vicini al centro abitato. Ieri sera li hanno avvistati in molti, poco prima delle 20, di rientro a casa dopo una domenica in pieno clima natalizio. Erano in zona Grazie, in una stradina lungo via Colleverde, di fianco all’ingresso per la strada ad alto scorrimento. Sabato sera un gruppo di cinghiali è stato visto anche dentro al parco pubblico Villa Beer, sempre nello stesso quartiere. Avvistamenti non sono nuovi vicini ai centri abitati ma gli animali selvatici sembrano avvicinarsi sempre di più, per nulla spaventati da auto e persone.