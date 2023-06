Cinghiale alla Cittadella, parco chiuso al pubblico: «Lo cattureremo, l'area tornerà ai cittadini»

ANCONA - “Cinghiale dentro il Parco della Cittadella. Ho avuto modo di sottoporre la questione sia all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, sia al sindaco di Ancona Daniele Silvetti". Lo scrive in una nota il consigliere regionale Marco Ausili. "Ringrazio entrambi per il grande impegno manifestato in questa direzione. Si lavora insieme a una pronta risoluzione del caso. La presenza del cinghiale ha portato alla chiusura al pubblico del Parco, ma ora si cambia registro. Avviata la procedura per la cattura del cinghiale entro poco tempo. La Regione è infatti assolutamente pronta a fare la propria parte per affrontare questa problematica che sta affliggendo numerose città della nostra Provincia e non solo. Da parte sua, anche la neo Amministrazione di Ancona, in sintonia con la Regione, ha posto come uno dei primi punti della propria attività tale questione. Quindi a breve il Parco potrà essere restituito ai cittadini. Più in generale, la presenza di cinghiali nelle vie cittadine è un problema reale, che affrontremo con sempre maggiore incisività e mezzi, anche grazie a un recente provvedimento del Governo nazionale, che incentiva il contenimento della specie, sempre in sinergia con Regione e Amministrazioni comunali”.