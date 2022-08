«Un cimitero per gli animali domestici», la proposta del consigliere comunale

FABRIANO - Dare a cani, gatti e altri animali domestici una degna sepoltura. A proporre la creazione del Cimitero degli Animali d’affezione è il Consigliere comunale Pino Pariano. Quello che chiede Pariano è di individuare un'area cimiteriale, anche frutto di donazione di privati, riservata alla sepoltura dei cadaveri di animali da compagnia e a promuovere, in assenza di fondi pubblici, le procedure di concessione a privati per la realizzazione del progetto del cimitero degli animali d'affezione, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni animaliste e di soggetti in grado di garantire un'adeguata gestione.

«Ascoltando tanti proprietari di animali domestici, leggendo i post o vedendo foto sui social network quello che ho notato - sottolinea Pariano - è che il legame che si crea tra l'uomo e l'animale è molto profondo, fatto di amore, rispetto e fiducia tanto che gli animali da affezione sono considerati dai loro padroni non cose o beni, ma membri della famiglia a tutti gli effetti e quanti abbiano convissuto con un animale, quando arriva il momento della "separazione", si trovano a dover affrontare un momento di lutto, di vuoto profondo. L’obiettivo di questa mia proposta, è quello di garantire la continuità del rapporto affettivo tra il proprietario e il proprio animale di compagnia, anche dopo la morte di quest’ultimo».