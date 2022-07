Cesare, il gatto anconetano che incanta tutti: è campione del mondo di esposizioni feline

ANCONA - Si chiama Cesare, in arte Cesare Stars, partecipa alle expo dall'età di sei mesi ed ha appena chiuso la sua carriera nelle esposizioni feline vincendo il titolo di campione del mondo.

Un curriculum di tutto rispetto

Cesare è stato gatto “Champion” in Italia, arrivando poi ad essere International Champion, poi Grand International Champion e ancora European Champion (all'Expo Mondiale di Forlì nell'otto-bre 2019 sempre organizzata dall' AGI).

Le ultime expo e il titolo mondiale

Costretto,causa covid ad interrompere la sua carriera espositiva per più di due anni, è ripartito alla grande nel week end del 30 aprile e 1 maggio di quest'anno, in Austria, all' International cat show organizzata da "Pretty Cat Club Austria". Qui è diventato Grand European Champion per poi con-cludere la sua carriera nel weekend ultimo scorso in Romania al World Show organizzato dall'asso-ciazione "Magnificats", conseguendo il titolo di Campione del Mondo ed entrando così nella Top Ten tra i migliori gatti di tutte le razze. Cesare ,soprannominato " il gatto viaggiatore "ama seguire i suoi genitori umani Luca Bartolucci e Anna Pisoni ovunque durante i loro viaggi.