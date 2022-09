Un cavallo per aiutare i più fragili, maneggio della Cittadella lancia una lotteria

ANCONA – Un aiuto ai disabili e alle persone fragili con un cavallo. Sta cercando di acquistarlo l'associazione “Asd Cavalieri della Cittadella” e servirà alle attività rivolte a persone “speciali” con problemi di disabilità. Una spesa onerosa che l'associazione, già impegnata a sostenere i costi correnti del maneggio e la sua manutenzione, non riesce a fare da sola. Così l'idea di una lotteria che ha preso forma grazie al progetto WellDone (sostenuto dalla Fondazione Cariverona), con dodici premi in palio, alla quale si potrà accedere acquistando uno dei 2.500 biglietti al costo di 2 euro e 50 centesimi ciascuno. «Il cavallo servirà per fare riabilitazione equestre – spiega Anna Rita Delle Vergini, responsabile dell'associazione – rivolta sia ad adulti che a bambini. Persone che noi definiamo “speciali” e che attraverso questa attività possono trarre benefici nella vita quotidiana. Sarà un cavallo particolare, che crescerà di pari passo con il maneggio e indirizzato solo a questa attività.

Per metterlo a disposizione di chi ne avrà bisogno serve un cavallo con determinate caratteristiche, di indole tranquilla, non troppo alto, che vada ad una andatura rilassata perché i nostri ospiti hanno problematiche anche sul comportamento e quindi possono avere movimenti bruschi che il cavallo deve saper accettare. Ci sono razze che sono portate per questo e vanno poi addestrate». L'associazione “Asd Cavalieri della Cittadella” segue attualmente 25 persone “speciali” tra adulti e bambini. Tra loro ci sono anche minoro non vedenti. «Dopo il lockdown – osserva Anna Rita – abbiamo avuto accessi anche di bambini non con patologie mediche ma diventati fragili per il troppo tempo passato in casa e senza socializzare. Molti soffrono di ansia. Noi ci offriamo di creare benessere, c'è chi spazzola i cavalli, chi passeggia, ognuno fa l'attività per cui trova maggiore giovamento e acquistano maggiori capacità cognitive. Senza la lotteria non riusciremo, solo con le nostre finanze, ad acquistare il cavallo che abbiamo in mente. Nelle attività ci aiuta anche il Museo Omero con i laboratori». L'estrazione ci sarà il 30 settembre. I biglietti si possono acquistare al maneggio della Cittadella, con ingresso in via Circonvallazione 2 (sotto l'archetto). Per info si può contattare la referente Anna Rita al 3392879902. Il primo premio in palio è un buono del valore di 300 euro in un centro ad Urbino. Poi ci sono cosmetici al latte di asina, buoni cena, buoni aperitivo, buoni per acquistare vino, buoni per miele, libri e anche per un giro in pony.