Speranza, Fiocco di Neve e i loro amici: i cani in adozione dell'associazione Anita

Randagi rimasti soli, a volte maltrattati, oppure semplicemente famiglie che per vari motivi non riescono più a tenerli in casa. Perché non dare la possibilità a dei cani di trovare l'amore che meritano? Le adozioni proposte questo mese dall'Associazione Anita Onlus. L'elenco completo degli animali in attesa di adozione è consultabile sul gruppo Facebook della Onlus

Speranza

Età: 9 anni

Sesso: femmina

Su di lei: Taglia media, 9 anni, non invadente ma sempre pronta ad elargire baci a volontà. Responsabile adozioni Alessandra 3392631965

Fiocco di Neve

Età: 7 anni

Sesso: maschio

Su di lui: Fiocco è un maremmano di 7 anni, arrivato in associazione quando aveva solo 1 anno. Timoroso può, con la sua maestosità, far pensare che sia complicato solo avvicinarlo. Qquando si riesce a entrare in sinergia con lui si rivela un fragile e delicato cucciolone che ha solo bisogno d'amore. Responsabile adozioni Alessandra 3392631965

Eragon

Sesso: maschio

Su di lui: Taglia media sui 20 kg. Responsabile adozioni Alessandra 3392631965

Sem

Sesso: maschio

Su di lui: Simpatia da vendere, vitalità al massimo, gioia alla potenza estrema il tutto racchiuso in un piccolo corpicino di 2 anni arrivato dalle strade del sud in cerca di una famiglia. Responsabile adozioni Alessandra 3392631965

Leopoldo

Età: 7 anni

Sesso: maschio

Su di lui: Era un cane difficile, le storie purtroppo sono sempre le stesse: abbandoni, maltrattamenti, inciviltà umana. La sua prima passeggiata fuori dal canile, una grande emozione per chi ha creduto in lui. «Solo l'amore dei nostri volontari a volte riesce a fare il miracolo- scrive l'associazione- come la storia di Leopoldo e Alessandro un forte legame che lo ha portato a lasciarsi andare alle carezze ed acquistare un po'di fiducia.Abbiamo ancora un po' di strada da fare ma i progressi sono tanti». Responsabile adozioni Alessandra 3392631965

L'associazione

Associazione Anita Onlus - Canile Rifugio a Falconara Marittima. Le visite per adozioni vanno prenotate al numero 3392631965 Alessandra.