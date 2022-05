Aggredì una donna, l’Asur: «Cane troppo aggressivo». Il Comune lo mette "ai domiciliari’"

ANCONA - Valutazione comportamentale obbligatoria ed eventuale percorso terapeutico, ma anche un’adeguata recinzione intorno alla proprietà per impedire al cane di uscire autonomamente. Le misure, che il proprietario di un Rottweiler dovrà osservare, sono state messe nero su bianco da un’ordinanza firmata il 24 maggio scorso dal vicesindaco Pierpaolo Sediari.

La misura, si legge nel testo dell’ordinanza, fa seguito a ‘’un episodio di morsicatura avvenuto lo scorso 23 aprile da parte del Rottweiler regolarmente registrato all’anagrafe canina’’. A farne le spese era stata una donna residente ad Ancona. Il cane, in seguto, è stato classificato dall’ASUR come animale ‘’a rischio di elevata aggressività’’. IL Rottweiler potrà circolare solo con guinzaglio e museruola e «non potrà essere portato nelle spiagge ove sia consentita la presenza anche dei cani, negli uffici pubblici o privati aperti al pubblico, nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini».

Il proprietario è stato anche obbligato a stipulare una polizza assicurativa per danni contro terzi e a iniziare un percorso formativo, con relativa acquisizione di un patentino, per la gestione del cane.